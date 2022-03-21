"Восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом": Верещук ответила РФ, что ни о каких сдачах Мариуполя или сложении оружия речь не идет

"Восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом": Верещук ответила РФ, что ни о каких сдачах Мариуполя или сложении оружия речь не идет

Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей Мариуполя.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответило на ультиматумы России о сдаче Мариуполя.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на вице-премьера и главу МинВОТ Ирину Верещук.

В сообщении говорится, что Министерство обороны РФ обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такого же письма направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не произошло. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", – заявила Верещук.

В ответ Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы вывезти их из Мариуполя в Запорожье.

"Ни о каких сдачах, сложение оружия речи идти не может. Мы уже российскую сторону об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор".

"Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и это реальное взятие в заложники людей", — резюмировала Верещук.

Как сообщалось, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в страну-агрессорку, Российскую Федерацию. У людей отнимают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

Напомним, в Мариуполе кафиры сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.

Добавим, что в блокадном Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на школу искусств.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Там прятались люди. Скрывались от обстрелов, от бомбардировки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно – женщины и дети, люди постарше. Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых", — сказал президент.

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