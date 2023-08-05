Восемь украинских пилотов готовы к обучению на F-16 — Politico

Была определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в тренировках F-16, что приблизит Киев на один шаг к размещению передового боевого самолета, который мог бы отразить дальнейшее российское вторжение.

Об этом пишет Politico.

По словам официального представителя США и человека, который знаком с украинским планированием, но не уполномочен официально говорить о планах, восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на истребителе, как только официально план обучения разрабатывается небольшим количеством европейских союзников и утверждается Соединенными Штатами. Точное время настоящей инструкции остается неясным.

Представитель США также сказал, что 20 пилотов, которые немного владеют английским, могут начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце. (Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале подготовки F-16 в августе. Всего 32 украинских пилота — достаточно для двух эскадрилий — определены для потенциального участия в учебной программе, но знание английского языка остается камнем преткновения.

Коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального предложения по обучению европейских союзников, но официальный представитель США сказал, что Вашингтон «надеется», что запрос поступит в течение нескольких недель.

Официальные лица США настаивают, что F-16 предназначен для многолетней обороны Украины, чтобы заставить Россию дважды подумать об усилении своего вторжения в страну. Администрация неоднократно заявляла, что не поддерживает теракты Киева внутри России.

NatSec Daily стало известно, что украинские чиновники пообещали, что не будут использовать F-16 для полетов над суверенной территорией России и бомбардировки целей.

В то же время Politico писало 28 июля, что западные партнеры не согласовали план подготовки украинских пилотов. на истребителях F-16.

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