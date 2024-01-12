"Вошедший в историю день": Зеленский оценил договор о безопасности с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил заключенное в пятницу, 12 января, двустороннее соглашение с Британией относительно гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении.

"Этот день уже вошел в историю нашего государства: сегодня имеем соглашение с Британией, соглашение о безопасности, над которым мы долго работали. Это первое двустороннее соглашение, которое реализует базовую договоренность "Большой семерки" относительно безопасности Украины, нашей защиты, нашего роста безопасности. Спасибо Великобритании и лично господину премьер-министру Сунаку за первенство и лидерство”, — говорил он.

Украинский лидер также выразил благодарность "друзьям в Балтийских государствах", вспомнив о своих "очень продуктивных трех визитах".

"Литва, Эстония, Латвия. Есть решение по оружию для наших воинов. Что касается экономической поддержки Украины. Поддержка наших отношений с Евросоюзом, нашего движения в НАТО”, — отметил он.

Напомним, документ, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии", подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

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