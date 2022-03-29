"Восприняли очень положительно": Зеленский предложил Дании принять участие в восстановлении Николаева после войны

В рамках программы восстановления Украины власти привлекают государства-партнеры для восстановления страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Дании положительно восприняли его предложение к обществу этого государства принять участие в восстановлении Николаева и области после войны.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 29 марта.

Также читайте Российские войска нанесли удар по Николаеву очень коварно — Зеленский

"Говорил о Николаеве сегодня в выступлении перед парламентом Дании и датским народом. Предложил обществу этой страны принять участие в восстановлении города и области после войны. В рамках нашей программы восстановления Украины мы привлекаем государства-партнеры, ведущие компании, лучших специалистов для того, чтобы гарантировать скорость и качество восстановления нашего государства. Как мне доложили, в Дании восприняли это предложение очень положительно", — рассказал президент.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с оккупантами

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что на сегодняшний день во всем мире создается очень много фондов по поддержке государства и его восстановлению после войны. Так, над большой программой активно работает большое количество людей.

Читайте также: