"Восстановить дух страны: основное из ежегодного выступления Байдена в Конгрессе

Во время выступления глава государства отчитался о своей работе за год.

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе США с ежегодным посланием к нации. Его выступление продолжалось час и 13 минут, что стало почти рекордом.

Собрали для вас основные тезисы этого выступления.

Байден назвал войну РФ против Украины и ковид основными причинами мировой инфляции .

. «Мы единственная страна, которая выходит из каждого кризиса, сильнее, чем была. Именно это мы делаем снова», - заявил Байден.

Президент США напомнил, что создано рекордное количество – 12 млн рабочих мест: за два года его президентства создано больше рабочих мест, чем за четыре года любого президентства.

«Ковид более не контролирует нашу жизнь», - уверен американский лидер.

Байден напомнил о событиях 6 января (атаке на Конгресс - ред.) но выразил уверенность, что демократия сохранена.

Также президент США подписал более 300 законодательных актов. Он заявил о том, что республиканцы и демократы обязаны работать вместе ради блага страны.

«Восстановить дух нашей страны! Восстановить становой хребет Америки – средний класс! Объединить страну! Нас направили сюда, чтобы завершить эту работу», - добавил Байден.

По его словам, уровень безработицы в США - 3,4%, это рекордно низкий уровень за полвека.

«Инфляция – это глобальная проблема, из-за пандемии и из-за того, что война Путина разрушила поставки энергии и продовольствия», - подчеркнул американский президент.

В то же время Байден заявил, что инфляция снижается, цены на горючее и продукты снижаются. 10 млн американцев – рекордное количество – создали свои бизнесы. Президент рассказал об успехах своей экономической политики.

«Мы строим экономику, в которой никто не будет забыт», - заметил американский лидер.

Байден рассказал о своих программах, направленных на снижение стоимости медицинского обслуживания: «я знаю, что мы платим за лекарства больше, чем жители любой другой индустриально развитой страны мира». Байден сообщил о том, как удалось кардинально снизить стоимость инсулина.

Байден призвал, чтобы богатейшие жители страны и крупнейшие корпорации платили честную долю налогов: «я капиталист. Но платите честную долю». По его словам, существующая налоговая система несправедлива.

Байден напомнил о принятых в его презеденство законах, которые ограничили хищнические практики некоторых бизнесов и облегчили жизнь американских авиапассажиров, клиентов банков, владельцев кредитных карточек, отдыхающих на курортах и пр.

«В разгар кризиса COVID, когда школы были закрыты, давайте также признаем, как далеко мы продвинулись в борьбе с самой пандемией. Пока вирус не исчез, благодаря стойкости американского народа мы вырвались из хватки COVID. Смертность от COVID снизилась почти на 90%. Мы спасли миллионы жизней и снова открыли нашу страну», - напомнил о ковиде Байден.

Он призывал провести реформу полиции.

Президент приветствовал в Конгрессе 26-летнего Брэндона Цая, который героически остановил преступника, устроившего массовое убийство. Байден призвал запретить штурмовое (скорострельное - ред.) оружие.

Байден напомнил о решении Верховного суда, которое фактически отменило конституционное право на искусственное прерывание беременности. «Конгресс должен восстановить право, которое Верховный суд отнял в прошлом году, чтобы защитить конституционное право каждой женщины на выбор", - заметил американский лидер.

Байден сказал и о жестокой войне против Украины. "Убийственное нападение, напоминающее о смертях и разрушениях, которые Европа переживала во Вторую мировую войну. Путинское вторжение стало испытанием для нашей эпохи. Испытанием для всего мира", - сказал Байден и добавил, что США и дальше будет поддерживать Украину .

. Он также говорил про конкуренцию с Китаем. «Сегодня мы находимся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире. Я привержен работе с Китаем там, где это будет способствовать американским интересам и приносить пользу миру», - сказал Байден.

Американский президент напомнил, что о необходимости борьбы с фентаниловой эпидемией, самоубийствами, онкологическими заболеваниями.

«Демократия не должна быть партийным вопросом. Она должна быть американским вопросом. Каждое поколение американцев сталкивалось с моментом, когда его призывали защищать нашу демократию, отстаивать ее. Мы находимся именно здесь», - завершил свою речь традиционным заверением, что нация сильна и Союз – силен. Он подчеркнул, что никогда не испытывал большей уверенности в будущем Америки.

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