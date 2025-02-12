Восстановление ленд-лиза для Украины генерал-лейтенант объяснил, что это даст

Трамп может использовать наличие закона во время переговоров с Путиным.

Возобновление в США закона о ленд-лизе – это новый рычаг давления президента Дональда Трампа на президента России Владимира Путина.

Такое мнение экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко высказал в эфире "Киев24".

Романенко считает, что закон о ленд-лизе вряд ли заработает, однако Трамп может использовать наличие этого закона во время переговоров с Путиным.

"На текущее время сказать, что он сработает – это такие себе подходы. А вот то, что у Трампа появится таким образом аргумент давления на Путина, – это да. То есть когда они будут встречаться…" – сказал генерал-лейтенант.

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"Ну Путин, и так понятно, он старый царедворец, четверть века возглавляет эту террористическую имперскую страну, и поэтому он будет понимать, что — да, за деньги, но будет такого рода помощь. Уже, видите ли, есть ходаки по редкоземельным материалам от американцев. То есть как бизнесмен он (Трамп – ред.) работает очень быстро", – рассказал военный эксперт.

Напомним, накануне анонсировалось, что конгрессмен-республиканец Джо Уилсон представит законопроект о ленд-лизе, который позволит Трампу отправить Украине победное оружие.