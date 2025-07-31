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Восстановление независимости НАБУ и САП: Зеленский подписал важный закон
Зеленский заверил, что государство прислушивается к общественному мнению, поэтому закон о возвращении независимости НАБУ и САП был принят.
Президент Владимир Зеленский, сразу же после принятия Верховной Радой, подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что этот закон дает гарантию независимой работы антикоррупционных органов. Решение нардепов он назвал верным.
«Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией — точно никаких сомнений», — заверил президент.
По его словам, чиновники безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом законе.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидировали независимость НАБУ и САП и подчиняли их деятельность генпрокурору.
Поздним вечером документ был подписан президентом Зеленским, несмотря на то, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон. Против закона высказались также и в Еврокомиссии.
Также в Киеве, Львове, Днепре и других городах неравнодушные украинцы, преимущественно молодежь, вышли на акции протеста против принятия этого документа.
После волны протестов во многих городах Украины президент Зеленский согласовал текст нового документа о работе НАБУ и САП.
Вчера, 30 июля, этот законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП был поддержан в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности.