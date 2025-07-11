Восстановление поставок оружия Украине: Трамп анонсировал новые решения

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп планирует возобновить поставки оружия Украине путем продажи его сначала союзникам по НАТО. Это значительное изменение политики происходит на фоне разочарования Трампа российским президентом Владимиром Путиным из-за затягивания переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

В интервью NBC Трамп подтвердил, что достиг соглашения с лидерами НАТО о поставках оружия Украине. Он объяснил, что оружие будет поступать членам Альянса, которые будут оплачивать эти поставки и передавать оружие Украине. В Белом доме объяснили, что это будет отличаться от прямых поставок оружия США, поскольку именно НАТО, а не Вашингтон, будет принимать решение о вооружении Киева.

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Это решение является разворотом предыдущей политики, направленной на уменьшение поддержки украинского правительства с целью заставить Киев искать мира.

Германия и другие страны-члены НАТО уже публично заявляли о переговорах по закупке оружия у США для дальнейшей передачи Украине.

Украина, несмотря на увеличение производства современного вооружения, как дроны, все еще зависит от поставок оружия США: от ракет Patriot для защиты от ежедневных российских атак до дальнобойных ракет Himars, 155-мм артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Некоторые официальные лица утверждают, что США будут продавать Украине только «оборонное» оружие, другие же не исключают «наступательные» средства, например Himars.

Однако ключевым препятствием остается собственное военное производство США. По данным издания, в США есть только около 25% необходимых перехватчиков Patriot для всех военных планов Пентагона, а выполнение новых заказов может занять годы.

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Напомним, США вчетверо увеличили закупку ракет для систем ПВО Patriot . Американская армия планирует потратить на это более 1,3 миллиарда долларов.