"Восстановление Украины должно стать историческим примером": Зеленский описал, каким видит "план Маршалла"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен современный аналог "плана Маршалла" – это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию.

Как закончится эта брутальная война, будет решаться не только на поле боя, подчеркнул глава государства.

Об этом Зеленский заявил на международной конференции доноров для Украины в Варшаве 5 мая.

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Он продолжил, что то, как закончится война, зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях, отстроить то, что было разрушено российской армией.

"Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги за продажу нефти, газа и других ресурсов", — подчеркнул президент.

Он сообщил, что на сегодняшний день, во время войны, Украина нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды. Кроме того, Украине необходим стратегический план международной поддержки – современный аналог "плана Маршалла".

"Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы… Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером с нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что если помощь будет достаточной и своевременной, это дополнительно будет способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернуться на Родину.

Напомним, Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, благодаря которому кто угодно из любой страны сможет перечислить средства в поддержку Украины.

Украина запускает глобальную инициативу United24

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