Восстановление Украины: Италия возьмет патронат над восстановлением Одессы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Италии Джорджи Мелони и всей Италии за их лидерство в поддержке нашей страны и готовность взять патронат над восстановлением Одессы. Это стало одной из ключевых договоренностей на масштабной международной Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

Президент отметил высокий уровень решений и встреч, состоявшихся на конференции, подчеркнув, что Украина и Италия «усиливают будущее вместе».

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Абсолютным приоритетом для Украины сейчас является усиление противовоздушной обороны и развитие производства дронов, особенно перехватчиков вражеских воздушных целей. Зеленский отметил, что Киев заинтересован в привлечении итальянских инвестиций в эти сферы. Он подчеркнул, что это не только защищает жизнь украинцев, но и "потом будет беречь Италию".

Кроме вопросов безопасности и обороны стороны продолжили работу над усилением санкций против агрессора и ускорением евроинтеграции Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Италию за ее постоянную готовность помогать.

Одной из ключевых тем встречи стало восстановление Украины.

«Ценим готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы», — отметил президент, подчеркнув важность этого шага для города, регулярно атакующего и разрушающего российская армия.

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Патронат Италии означает системную и координированную помощь в восстановлении инфраструктуры, жилья и социальных объектов Одессы.

Напомним, в ВСУ ответили, есть ли угроза высадки десанта РФ и оккупации Одессы. Военные подчеркнули, что Украина хорошо защитила береговую линию Одесщины.