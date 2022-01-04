"Восточный сосед ЕС не хочет жить в мире": в Эстонии назвали РФ угрозой для всей Европы

"Восточный сосед ЕС не хочет жить в мире": в Эстонии назвали РФ угрозой для всей Европы

Лаанет говорит, что Россия не желает жить в демократии.

Российская Федерация представляет угрозу безопасности всей Европы и НАТО.

Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет, пишет Рostimees.

"Восточный сосед Евросоюза не желает сам жить в мире и демократии, а также не дает этого другим", — сказал Эстонский министр.

По его словам, для России некоторые страны – это только территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где народы имеют свой язык, культуру и право выбирать свой путь развития.

Министр заверил, что у Эстонии есть сильные союзники, поэтому теперь она не будет в этой борьбе одинокой.

К слову, ранее Калле Лаанет заявил, что пришло время "покончить с постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе". Он также призвал Москву прекратить военную поддержку сепаратистских регионов украинского Донбасса.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация 10 января 2022 проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. Кроме того, ожидается, что 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день, 11 января – переговоры представителей России и ОБСЕ.

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