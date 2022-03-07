"Вот, как мы придем к миру!": Зеленский рассказал о третьем раунде переговоров с Россией по завершению войны

"Вот, как мы придем к миру!": Зеленский рассказал о третьем раунде переговоров с Россией по завершению войны

Есть сдвиги по гуманитарным вопросам, но договоренностей о полном прекращении огня — еще нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 марта отметил, что третий раунд переговоров с Россией по завершению войны – еще не финальный.

"Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Беларуси. Хотелось бы сказать – третий и финальный. Но мы реалисты, поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: "Вот как мы придем к миру!". Именно к миру. Должны осознавать, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия, сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире. Опять же, в мире", — сказал Зеленский.

Он добавил, что "после этой войны, кроме погибших людей и разрушенных городов, война оставляет уничтоженными и стремления, когда-то казавшиеся сверхважными, а сейчас уже и не упоминаешь о них".

Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько сколько нужно, чтобы победить в этой войне! Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 7 марта 2022 г.

Раньше советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о первых результатах третьего раунда переговоров. В частности, должны быть сдвиги по гуманитарным коридорам. В то же время о полном прекращении огня еще не договорились.

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