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"Вот такой список, вот такие друзья": Зеленский напомнил о странах, поддержавших Россию

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"Вот такой список, вот такие друзья": Зеленский напомнил о странах, поддержавших Россию

Зеленский провел переговоры с лидерами других стран.

Был активный день по переговорам с лидерами других государств по нашей антивоенной коалиции.

О своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел переговоры с главами правительств Норвегии и Израиля, с президентом Казахстана. эмиром Катару, с президентом Европейского Совета, с премьер-министром Канады, с президентом Польши.

"Блестящий результат на Генеральной ассамблее ООН : 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно забрать из Украины. 141 государство – за нас. За Россию – только 4, которые проголосовали против нас – Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь. Вот такой список, вот такие друзья", – сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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