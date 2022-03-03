"Вот такой список, вот такие друзья": Зеленский напомнил о странах, поддержавших Россию

"Вот такой список, вот такие друзья": Зеленский напомнил о странах, поддержавших Россию

Зеленский провел переговоры с лидерами других стран.

Был активный день по переговорам с лидерами других государств по нашей антивоенной коалиции.

О своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел переговоры с главами правительств Норвегии и Израиля, с президентом Казахстана. эмиром Катару, с президентом Европейского Совета, с премьер-министром Канады, с президентом Польши.

"Блестящий результат на Генеральной ассамблее ООН : 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно забрать из Украины. 141 государство – за нас. За Россию – только 4, которые проголосовали против нас – Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь. Вот такой список, вот такие друзья", – сказал он.