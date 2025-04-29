«Война б закончилась за день»: Трамп заявил, что спасает Украину от России

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена».

Об этом Трамп сказал в интервью The Atlantic.

«Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена очень скоро. Это большая военная машина», — сказал он, очевидно, имея в виду российскую военную мощь.

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Президент США напомнил, что именно он разрешил поставку Украине противотанковых ракет Javelin, которые стали решающим моментом в противостоянии российским танкам в начале вторжения.

«Если бы не я — я тот, кто дал им „Джавелины“, которые подбили танки. эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец войны;

В то же время Трамп отметил, что ему «жаль, что это (война) продолжилось», поскольку в результате погибли многие люди, «намного больше людей, чем сообщается».

Президент США подчеркнул, что сейчас своим вмешательством спасает Украину.

«Я действительно могу сказать, что спасаю эту страну… Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине», — заявил он.

По замечанию журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга о том, что украинцы не считают Трампа «спасителем», президент США отметил, что «они не верят, потому что у них достаточно хорошая реклама».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «старается спасти много жизней» и предотвратить Третью мировую войну.