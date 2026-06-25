"Война будет совсем другой": Лукашенко сделал резкое заявление об Украине

Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости «договариваться по существу» для достижения мира и заверил, что не желает воевать против украинцев.

Об этом стало известно по трансляции встречи Александра Лукашенко 25 июня в Минске в рамках мероприятий XIII Форума регионов России и Беларуси.

Предупреждение представителям Украины

Лукашенко заявил, что недавно к нему будто бы приезжали «представители Зеленского». Он предупредил их, что будет, если Белоруссия попытается втянуть в войну.

Реклама

Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и вовлечь нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другой», — заявил он.

Лукашенко добавил, что получил ответ, и «президенты это понимают». Поэтому он призвал садиться за стол переговоров по-человечески и без конфронтации.

Отношение к войне и союз с Москвой

Самопровозглашенный президент отметил, что Беларусь имеет миролюбивую позицию. Лукашенко отметил, что его стране не нужно втягиваться в войну и призвал не подталкивать их к этому. Также он не нуждается в новых землях или экономических ресурсах, а с украинской стороны границы стоят преимущественно гражданские люди.

«Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны, территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с Беларусью? Мы также не хотим с украинцами воевать», — сказал Лукашенко.

Реклама

Несмотря на это, он выделил неизменность союза с Кремлем.

«Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Мы этим очень дорожим, разумеется. Иначе быть не может», — заметил Лукашенко.

Роль Запада и Украины в войне

Также самопровозглашенный президент Беларуси повторил пропогандистский тезис Крмеля, что якобы Россия воюет не с Украиной, а со странами Запада, которые «пытаются влезть и победить». Саму же Украину он считает инструментом в этом процессе.

Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаем, в чем дело и кто с кем сражается на конечном этапе. Поэтому нужно здесь разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не нужно», — резюмировал он.

Реклама

Лукашенко подытожил, что выступает исключительно за мир, но требует «полной гарантии», что Беларусь и Россию «в очередной раз не смогут обмануть».

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем якобы восстановят тесные отношения.

Ранее 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно перестал помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

Также на днях в Беларуси приостановили работу российские системы, которые использовали для атак на Украину.

Реклама

Новости партнеров