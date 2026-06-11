Война длится дольше Первой мировой: Newsweek назвал 5 тревожных сигналов для Путина

5 главных признаков того, что Путин теряет контроль над войной

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Полномасштабная российская война в Украине пересекла мрачную веху: 1569 дней. По состоянию на 11 июня полное вторжение длилось дольше, чем Первая мировая война — конфликт, с которым уже можно сравнить жестокие грязные окопы украинской линии фронта.

И хотя Украина не победила, а Россия еще не развалилась, для Путина есть пять тревожных сигналов. Американское издание Newsweek назвало эти сигналы.

1. Часы войны стали обвинительным актом против РФ

Сначала Кремль делал ставку на быстрое завоевание. Однако затяжная война, по масштабам уже напоминающая Первую мировую, стала ловушкой для Путина.

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В издании отмечают, что пока Россия сжигает ресурсы и ищет поддержки у КНДР и Китая, Украина использовала это время с пользой: интернационализировала поставки, масштабировала производство беспилотников и нарастила собственный ракетный потенциал. Каждый дополнительный год войны разрушает миф о «непобедимой России» и разоблачает ее неспособность победить «меньшего соседа».

2. Карта войны больше не вознаграждает Путина

Важнейшим предупредительным знаком является территориальный. Институт изучения войны (ISW) 1 июня оценил, что российские войска взяли под контроль или проникли на территорию Украины примерно на 41 квадратный километр в период с декабря 2025-го по май 2026 года, потеряв при этом контроль над примерно 281 квадратным километром, если учитывать только полностью контролируемые ими территории.

За аналогичный период годом ранее российские войска продвинулись примерно на 516 квадратных километров, что означает, что показатель этого года составил менее 8 процентов от предыдущего темпа, говорится в оценке ISW.

«Если рассматривать эту картину более тщательно, она вредит Москве. Путин все еще может убивать и разрушать, но карта войны уже явно не вознаграждает его», — отмечают в статье.

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3. Тыл России становится фронтом

Путин пытался построить асимметричную войну, где страдает только Украина, а граждане РФ остаются в спокойной обстановке. Этому соглашению с российским обществом настал конец. Украинская кампания глубоких ударов превратила глубокий тыл России в зону боевых действий.

Кампания глубоких ударов Украины — еще один признак того, что война, которую Путин пытался ограничить своим соседом, продолжает просачиваться обратно в Россию.

«Удары не должны за одну ночь парализовать российскую военную машину, чтобы иметь значение. Они просто должны сделать тыл менее предсказуемым, более дорогим и более заметным для российской общественности, которую долго призывали воспринимать войну как отдаленную операцию», — отмечают в издании.

4. Наземный мост превращается в ловушку

Россия построила наземный мост в Крым. Теперь Украина пытается превратить его в платную дорогу, которая оплачивается грузовиками.

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Еще есть маршрут Р-280, который российские оккупационные власти переименовали в маршрут «Новороссия», что соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Украинские подразделения беспилотников установили огневой контроль дороги, поражая российскую военную технику на трассе и отслеживая тех, кто пытался проскочить мимо грунтовыми дорогами и полевыми тропами.

Россия заблокировала маршрут в конце мая из-за атак беспилотников, сообщили в ВСУ, а движение на Чонгарском мосту, ведущем коридор в Крым, было приостановлено после очередных украинских ударов в июне.

5. Нехватка личного состава теперь и в России

По данным британской разведки (GCHQ) по состоянию на июнь 2026 года, общие потери РФ (убитые и раненые) приблизились к отметке в 500 000 солдат. Поэтому темпы наступления в 2026 году сократились вдвое.

В России остро встала проблема качества живой силы. На фронт массово возвращают военных с тяжелыми ранениями головы, переломами и медицинскими выводами о полной непригодности. Кроме того, аналитики отмечают, что мобилизация становится все дороже для российского бюджета: суммы выплат контрактникам растут, но количество людей, готовых воевать за деньги, неуклонно уменьшается. В России кончаются дешевые и качественные человеческие ресурсы.

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Отчеты о расходах федерального и регионального бюджетов показывают, что Россия в последние два года ежемесячно вербовала от 30 000 до 40 000 контрактников, но этот набор становится неуклонно дороже, а количество мужчин, готовых идти на войну за деньги, уменьшается.

В издании объясняют, что в России не кончаются люди. У нее заканчиваются дешевые и хорошие варианты.

Вместо вывода: еще не вокруг победы, но тренд очевиден

Newsweek призывает не впадать в эйфорию. Россия остается смертельно опасной — она продолжает терроризировать украинские города, в частности, используя новейшие гиперзвуковые ракеты «Орешник».

В издании напомнили, что Россия все еще оккупирует территорию Украины, все еще совершает массированные атаки.

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Однако успех и опасность — это разные вещи. Путин вынужден сжигать все больше людей ради все меньшей территории, а его собственный тыл пылает — военные часы превратились в бухгалтерскую книгу, где расходы Кремля уже давно превышают любые достижения.

«Путин может продолжать войну. Вопрос в том, доказывает ли ее продолжение все еще силу победы, или все больше разоблачает цену его неспособности ее прекратить», — подытожили в Newsweek.

Ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией «фактически прекращены, и это хорошо».

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