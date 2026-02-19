Война до конца: Медведев выступил с очередными угрозами в отношении Украины

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз подтвердил агрессивные намерения Кремля, заявив о продолжении войны, несмотря на переговоры о мире. Политик пригрозил относительно судьбы украинских территорий.

Заявления Медведева цитируют российские средства массовой пропаганды.

Кремлевский чиновник утверждает, что война против Украины продолжается и будет доведена до конца. По его словам, переговоры — это всегда хорошо, но цели войны будут достигнуты.

Вспомнил Медведев и президента Украины Владимира Зеленского: обозвал его «полезным идиотом» для США. Российский политик пригрозил — чем дольше Зеленский будет руководить из Киева, тем меньше будет территория Украины.

Итоги переговоров в Женеве — заявления России, Украины и США

Заметим, что угрозы Медведева появились уже на следующий день после того, как 18 февраля в Женеве завершились двухдневные мирные переговоры с участием делегаций Украины, США и РФ. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры на данный момент не подлежат публичному обсуждению. Он отказался комментировать итоги встречи в Женеве и называть даты следующего раунда, отметив, что Кремль пока не хочет вдаваться в подробности.

В свою очередь Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве Украина и РФ согласовали технические детали мониторинга прекращения огня, однако в политических вопросах по Донбассу согласия нет. Киев готов к компромиссу остановиться на текущей линии разграничения, как предлагали США, но отвергает требование Москвы добровольно покинуть Донбасс или юридически признать оккупацию.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что трехсторонние переговоры в Женеве продемонстрировали «реальный прогресс», и стороны продолжат работу над мирным соглашением после консультаций с лидерами.