Война добивает экономику РФ: как Путин скрывает от россиян масштабы кризиса

Власти России пытались дальше скрывать и игнорировать экономические последствия дорогостоящей войны в Украине, западных санкций и плохих решений в экономической политике.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что на днях диктатор-президент России Владимир Путин признал, что валовой внутренний продукт страны вырос всего на 1% в течение 2025-го по сравнению с 4,1% — в 2023-м и 4,3% — в 2024-м. Впрочем, дерзко заявил «фюрер», что это сокращение было «искусственным» и частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.

Кроме того, Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6% к концу прошлого года по сравнению с заявленным максимумом в 9,6% в 2024 году. Кремлевский хозяин признал, что инфляция выросла до 6,4% в годовом исчислении в январе 2026 года. Однако, заявил он, правительство РФ якобы ожидало этого роста после того, как страна увеличила налог на добавленную стоимость с 20% до 22% с 1 января нынешнего года.

Американские аналитики считают, что российское правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону, что непосредственно легло на население России.

В то же время в ISW наблюдали сообщения о резком росте цен на продукты питания до 25% как до, так и после вступления в силу повышения НДС. Это свидетельствует о том, что уровень инфляции в РФ выше, чем утверждает Путин.

«Постоянное заблуждение Кремлем уровня инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике», — констатируют в Институте изучения войны.

Напомним, Bloomberg писало о том, что экономика России в шаге от краха. Из-за падения доходов от нефти, роста инфляции и бюджетного дефицита страна-агрессорка больше не способна выдержать экономическое давление. По прогнозам украинской разведки, 2026-й принесет РФ еще большие экономические проблемы — усилится риск рецессии, возрастет инфляционное давление, налоговая база сузится, а теневой сектор экономики расширится.