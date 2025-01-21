Война должна закончиться – резкое заявление нового госсекретаря США Рубио об Украине

Официальной политикой США будет то, что война в Украине должна быть прекращена.

Об этом заявил новый госсекретарь США Марк Рубио в эфире ABC News.

"Это сложный, трагический конфликт, который начал Владимир Путин, нанесший огромный вред Украине и, я бы утверждал, России, а также стабильности Европы. Поэтому единственный способ решить эти вещи — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны здесь сыграть свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", - сказал Рубио.

По его мнению, одной из важнейших реплик во вчерашней инаугурационной речи было то, что президент Трамп сказал, что он хочет содействовать миру.

По словам секретаря, для достижения этой цели нужно включать "сложную и жесткую дипломатию". Рубио считает, что каждой стороне придется уступить.

"Потому что ни Россия, ни Украина не могут достичь максималистских целей, которые они могут иметь в этом конфликте, но он хочет, чтобы смерти прекратились. Это будет непросто, но важно. Это должно произойти. Это приоритет, и мы будем над этим работать, и это не будет обсуждаться на пресс-конференциях или интервью. Об этом нужно будет договориться так же, как и обо всех этих видах соглашений, и это в условиях, когда мы используем наши рычаги влияния, нашу национальную силу, чтобы не только прекратить конфликт, но и обеспечить долгосрочную стабильность для Европы и за ее пределами", – говорит новый госсекретарь США.

Также Рубио отметил, что войну в Украине нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через два-три года.

Ранее Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России должно быть частью разговора о достижении мирного урегулирования войны в Украине.

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