Москва. / © Associated Press

Реклама

Украина вынудила Россию закрывать воздушное пространство. В Кремле боятся новых налетов дронов. Это вынуждает российские власти ограничить использование воздушного пространства вокруг Москвы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне ассоциация владельцев и пилотов российских самолетов заявила, что с 1 июня власти России начнут запрещать полеты гражданских самолетов в московской воздушной зоне на высотах от нуля до 5100 метров. Ограничения не распространяются на регулярные или чартерные рейсы, рейсы для оказания медицинской помощи или эвакуации, рейсы для химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.

Реклама

Запрет распространяется на западную границу России с Беларусью, на границу с полетной зоной Санкт-Петербурга на севере, на границу с полетными зонами Екатеринбурга и Самары на востоке и на приграничную зону Украины, где были запрещены гражданские полеты еще в феврале 2022 года.

В свою очередь, так называемые милблогеры заявили, что запрет на полеты является прямым следствием атак украинских дронов и провалов систем ПВО, которые не смогли отличить дружественные самолеты от беспилотников.

«Россия в значительной степени не смогла защититься от усиленных украинских ударов в тыл, и российские власти, вероятно, ввели запрет на гражданские полеты, поскольку пытаются защитить свое воздушное пространство от украинских дронов», — отмечают американские аналитики.

Отмечается, что ВСУ значительно усилили частоту и дальность ударов БпЛА большой дальности с марта этого года и воспользовались преимуществами перегруженной российской ПВО, демонстрируя, что Россия не может надежно защитить свою столицу от атак.

Реклама

В ISW отмечают, что власти РФ впервые закрыли аэропорт Калининграда из-за сообщения об угрозе БпЛА. В то же время, «Росавиация» временно ввела ограничения от 25 мая на вылеты и прибытия в аэропорт этого города по неустановленным причинам, чтобы «обеспечить безопасность полетов».

Между тем местное калининградское издание Klops сообщило, что Калининград впервые активировал свою систему предупреждения о дронах, и что власти расследуют, что сработало.

Аналитики отмечают: пока непонятно, что именно сработало, и российские чиновники не делали никаких обвинений или заявлений по поводу причины тревоги.

Напомним, на днях стало известно, что Россия закрывает небо над огромной территорией. С июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией. Запрет коснется частных самолетов, вертолетов и части бизнес-джетов, а причиной называют угрозу атак дронов.

Реклама

Дата публикации 21:15, 22.05.26 Количество просмотров 32 «Мне так страшно!»: Москва содрогнулась от атаки дронов! Почему российская ПВО пробита насквозь?

Новости партнеров