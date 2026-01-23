Война движется к заморожению: эксперт объяснил, на что реально готов Путин

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией по завершению войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.

Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок для «24 Канала».

Однако ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле.

Реклама

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно двигается к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.

«Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к заморозку, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которое не может самостоятельно давать отпор России», — отметил Клочок.

В чем фактор Китая

Аналитик подчеркнул, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, в частности, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, убеждена в желании Кремля подписать соглашение.

Россияне действительно могут стремиться передышки, понимая исчерпывающие свои ресурсы, однако главный рычаг влияния Вашингтона сейчас направлен на Пекин.

Реклама

Белый дом рассматривает введение 500% тарифов для стран, поддерживающих торговлю с Россией. В первую очередь этот удар нацелен на Китай, помощь которого критически важна для ведения войны Москвой. Таким образом Трамп пытается косвенно давить на Путина.

Несмотря на экономическое давление и дипломатические усилия, ожидать быстрого прорыва не стоит. По мнению Клочко, российский диктатор Владимир Путин остается главным препятствием для установления справедливого мира.

«Российский диктатор, вероятно, в ближайшее время не завершит войну против Украины, ведь именно он является тем, от кого зависит мир», — подчеркнул эксперт.

Кремль готов к соглашению только на собственных условиях, которые на данном этапе остаются абсолютно неприемлемыми для украинской власти. Поэтому даже прямые контакты посланцев Трампа с Путиным пока не гарантируют завершение противостояния.

Реклама

Напомним, в Кремле заявили, что прекращение боевых действий возможно только при условии полного вывода ВСУ из Донбасса, подчеркивая необходимость «решения территориального вопроса». В то же время Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной в Абу-Даби 23–24 января, заверив, что российская делегация получила от Путина четкие инструкции и предыдущие контакты с американскими посланниками были «конструктивными».