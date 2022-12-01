Война "где-то там": британский эксперт объяснил, почему НАТО не закрывает небо над Украиной

По мнению эксперта, Альянс не будет реагировать ни на какие провокации РФ, кроме прямой атаки.

НАТО не пойдет на конфронтацию с Россией до тех пор, пока Москва не нападет на какого-нибудь члена Альянса.

Об этом заявил научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council ("Атлантический совет") Питер Дикинсон в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что НАТО – демократическая организация, где решение принимают все 30 стран-участниц. И большинство этих стран не понимают, что такое полномасштабная война.

"И очень сложно объяснить какому-либо из этих обществ — британскому, французскому, немецкому, итальянскому и так далее — вот типа, мы будем идти на войну с Россией. У них нет понятия "война". Да, последние 20-30 лет некоторые из них воевали "где-то там" — Ирак, Афганистан, Северная Африка. Но чтобы была большая война с великой европейской страной, с Россией, они не имеют такого понимания. Это для них очень страшно, это очень страшно", — сказал Дикинсон.

По мнению эксперта, Альянс не будет реагировать ни на какие провокации РФ, кроме прямой атаки на страны-участницы. И инцидент в Польше – этому показатель.

"Пока российские ракеты не падают на НАТОвские земли (не украинские ракеты, которые защищаются от РФ) — этого (закрытие неба, — Ред.) не будет, к сожалению", — говорит аналитик, имея в виду инцидент в польском Пшеводуве.

Именно там, вблизи украинской границы, упала ракета. В результате погибли два человека.

Первоначально в заявлении польского МИД говорилось, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Впоследствии президент страны Анджей Дуда на брифинге заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету.

Сначала президент Владимир Зеленский уверял, что в Польше упала и взорвалась российская ракета и предоставил доказательства этому. Однако потом он заявил, что пока никто точно не знает, чья ракета упала в Польше.

Что такое "закрытое небо"

Напомним, что "закрытое небо" — это система многослойной противовоздушной обороны НАТО из нескольких различных систем защиты.

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С начала полномасштабного вторжения украинцы на Родине и во всем мире призвали НАТО закрыть небо от российских самолетов и ракет.

В марте некоторые страны, в частности Литва и Эстония, обращались в парламенты государств-членов ЕС и НАТО с требованием о закрытии неба над Украиной. Однако Запад решил, что лучше поставлять Украине системы ПВО. Впрочем, предоставленных систем крайне недостаточно, поэтому Украина в последние месяцы регулярно страдает от ракетных атак России.

Предыдущий массированный ракетный удар РФ произошел 23 ноября.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что новый массированный ракетный удар "может быть в любой момент". В частности, сегодня на российском аэродроме "Энгельс-2" возле Саратова зафиксировали повышенную активность. Это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному удару по Украине.