Война или унизительное соглашение: Портников о сценариях для Украины

Украинский журналист Виталий Портников дает 60-70%, что война продолжится, а 30% — что в январе-феврале 2025 года Трамп и Путин договорятся об окончании войны с точки зрения заморозки конфликта, без гарантий безопасности для Украины.

Об этом Портников сказал в интервью "Прямому".

Почему Путину невыгодно прекратить войну

Журналист считает, что война между Украиной и РФ будет продолжаться, потому что Путину невыгодно ее заканчивать.

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"Никакой политической перспективы окончания войны в 20-30 годах ХХІ века нет. Значит, Трампу нужно бороться за то, что не нравится обеим сторонам. Речь идет о заморозке конфликта без других решений. Украина не признает оккупированные территории российскими, но и не имеет возможности их вернуть. Россия не признает части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей украинскими, но и не будет их захватывать. Два государства существуют в условиях вражды и накапливают силы для новой будущей борьбы или для политического урегулирования. Потому что неизвестно, что произойдет – Россия станет демократической или Украина пророссийской. Но вопрос – согласится ли на такое Путин", – говорит Портников.

По словам журналиста, Путин понимает, что, как только он останавливает войну, начинаются совершенно новые процессы: Украина может выступать с требованиями гарантий безопасности к Западу, Украина строит свои ракетные войска, появляются какие-то варианты евроатлантической интеграции.

"С другой стороны, ясно, что если ты останавливаешь войну, то уже так быстро не начнешь. По крайней мере, Путину придется удержаться от начала новой войны на время каденции Трампа. А когда каденция Трампа закончится, Путину будет уже 77 лет. Это задача с многими неизвестными", – говорит Портников.

Наиболее вероятный сценарий для Украины

Портников дает 60-70%, что война продолжится, что США будут помогать Украине в меньшей степени, чем сейчас; что Европа будет помогать в большей степени, чем сейчас; что Россия будет продолжать шаги по оккупации украинских земель и дестабилизации Украины. И так пройдут 20-е годы XXI века.

Сценарий заморозки

По словам журналиста, 30% — что в январе 2025 года Трамп и Путин договорятся об окончании войны с точки зрения заморозки конфликта — без гарантий безопасности для Украины и с контролем РФ над оккупированной территорией или над всей территорией Донетчины, Луганщины, Херсонщины. и Запорожья, не говоря даже о Крыме.

Последствия заморозки войны для Украины

"Это будет унизительное соглашение для Украины. Она приведет к фрустрации украинского общества, к краху существующей политической элиты, находящейся у власти и полной ее замене, и появлению на политической сцене Украины "партии сосуществования с Россией", которые будут обвинять Запад и призывать договариваться с Россией. И эта "партия сосуществования" может победить на президентских и парламентских выборах, как это было в Грузии. Я не говорю, что это будет сразу в 2025 году, но это может произойти через одну каденцию. Если Украина до сих пор не получит гарантии безопасности и не вступит в НАТО", – предупредил журналист.

Ранее Виталий Портников назвал две причины, по которым Байден разрешил удары вглубь РФ.

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