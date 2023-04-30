"Война – как тот пирог с Российской Федерацией": Зеленский рассказал, как победить Россию

Война – как "пирог" с Российской Федерацией.

Об этом лидер украинской нации Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром", которое было записано осенью 2022 года.

"Мы не можем ее съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они идут одна за другой, последовательно», – заметил украинский лидер.

"Для нас победа – территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности», — добавил украинский президент.

"Наша задача показать, что мы никуда не денемся (от соседства с РФ – ред.) и станем крепче, чем были. У нас просто нет другого выхода. Нам просто нужно быть крепче, чем мы были. Также нужно сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию: "Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа", — резюмировал глава украинского государства.

Также Владимир Зеленский рассказал о своих родителях : где они находятся и что ему говорят. Зеленский признался, что родители за него переживают, они следят за ситуацией в стране и верят нашей победе.

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