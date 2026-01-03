Война между Россией и Украиной может выйти из-под контроля - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Война России против Украины приближается к пятому году и уже представляет угрозу для безопасности судоходства и торговли в Черном море, а дальнейшая эскалация может выйти из-под контроля.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Clash Report.

«Война между Россией и Украиной вот-вот войдет в свой пятый год. Там также погибли сотни тысяч людей, были разрушены города, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома», — заявил президент Турции.

По его словам, в последние месяцы боевые действия достигли уровня, который представляет угрозу для торговли и безопасности судоходства в Черном море.

«В последние месяцы наблюдается, что война достигла масштабов, которые угрожают торговле и безопасности судоходства в Черном море. Мы осуществляем необходимые контакты, чтобы предотвратить это», — подчеркнул Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция стремится к скорейшему завершению войны, поскольку дальнейшая эскалация несет риск потери контроля над ситуацией.

«Нашим искренним желанием является как можно скорее завершение этой войны, которая несет риск постепенного выхода из-под контроля из-за взаимных атак, путем установления справедливого и устойчивого мира», — заявил президент Турции.

