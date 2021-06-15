"Война может быть завтра в их домах": Зеленский в интервью CBS предостерег американцев от игнорирования агрессии России

Зеленский посетил с американской журналисткой линию фронта в Донбассе, а также угостил ее блюдами в квартире своих родителей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключено, что война с Россией завтра может прийти и в дома американцев.

Об этом он рассказал в репортаже американского телеканала CBS News, который по приглашению Зеленского посетил линию фронта на востоке Украины.

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"Мы (авторы репортажа. — Ред.) спросили Зеленского, чем простых американцев должен волновать конфликт в его стране, расположенной в тысячах миль от их собственной. "Она (война с РФ. — Ред.) может быть завтра в их домах", — сказал украинский президент.

Корреспондент Холли Уильямс посетила с Зеленским Донбасс 9 июня. В своем репортаже она отметила, что высказывания Зеленского "может показаться надуманным", но добавляет: эксперты говорят, что российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, прежде чем "ударить" по США.

Более того, отмечает она, когда весной 2021-го Россия стянула войска к границе с Украиной, "некоторые увидели это как шаг, направленный не только на то, чтобы напугать американского союзника, но и как угрозу для США и их других союзников".

CBS News "Holly Williams takes us to the front lines of the war in eastern Ukraine that is being waged by Russian-backed separatists.



The Biden-Putin summit this week is expected to address Russia's aggression towards the country. https://t.co/3kWIAylWSM pic.twitter.com/Jb54hQsefx — CBS News (@CBSNews) June 14, 2021

Журналистка CBS также пересказала впечатления от встречи с Зеленским и посиделками с его родителями в Кривом Роге в январе 2021 года.

"Когда президент Украины пригласил CBS News посетить линию фронта в войне его страны против поддерживаемых Россией боевиков, мы ожидали быстрой поездки на бронированном авто в грязные траншеи, которые прорезали кровавый след на пшеничных полях восточной Украины. Мы не ожидали неформального завтрака — сала на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашнего печенья и рюмками бренди — с президентом Владимиром Зеленским и его пожилыми родителями на их крохотной кухне советских времен", — говорится в материале Уильямс для CBS.

"В стране, где коррупция — как эндемическое заболевание, а враг №1 — огромная ядерная держава по соседству, я спросила родителей президента, чего бы они хотели для сына больше: карьеры комика или политика. "Наверное, мне больше по душе первое", со сдержанной улыбкой ответил отец", — резюмировала журналистка.

Зеленский вместе родителями и Андреем Ермаком (глава ОП) угощают журналистку канала CBS. / cbsnews.com

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