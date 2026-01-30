Война может остановиться на сутки или десятилетия: прогноз аналитика о переговорах

Переговоры Украина-Россия (ШИ)

Реклама

Пока часть украинских территорий остается под оккупацией, какие-либо договоренности будут лишь временным решением, а не финальной точкой в конфликте.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По словам эксперта, в обществе часто путают понятие мирных переговоров и завершение войны. Речь идет не о достижении окончательного мира, а о замораживании боевых действий, которое может длиться неопределенный срок.

Реклама

Он убежден, что настоящий мир предполагает подписание соглашения, которое окончательно разрешает конфликт. Однако в нынешних реалиях, когда значительная часть Украины оккупирована Россией, такой сценарий возможен только при одном, неприемлемом для Киева условии.

«Что такое мир? Это мирное соглашение, ставящее точку в войне или конфликте. А если мы говорим, что у нас остаются оккупированные территории, пока они оккупированы, можем ли поставить точку? Это единственный вариант, когда мы говорим, что хорошо, это часть российской территории. Мы отдаем», — объяснил Тишкевич.

Аналитик подчеркнул, что такой вариант развития событий крайне маловероятен.

Тишкевич подчеркнул, что даже с российской точки зрения речь идет именно о замораживании конфликта, а не о его разрешении. Ведь для «точки» необходимо, чтобы противник юридически признал захваченные территории собственностью агрессора.

Реклама

«Ты оккупировал часть территории, объявил их своими. А точка происходит тогда, когда вторая сторона, твой противник, признал, что эти территории твои. Если это не происходит, это не точка. Это пауза», — отметил эксперт.

Учитывая вышеизложенное, любые договоренности, которые могут быть достигнуты в ближайшее время, следует рассматривать исключительно как временное прекращение активной фазы войны.

«Поэтому на сегодня, если говорить об определении, речь идет о замораживании временно войны. Оно может быть на несколько месяцев, на несколько лет, на несколько десятилетий, или менее чем на сутки», — резюмировал Игар Тышкевич.

Напомним, в Кремле сообщили о подготовке очередного раунда трехсторонних переговоров с участием предстоящих в Абу-Даби делегаций России, Украины и США, 1 февраля. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, эти консультации являются «чувствительными и очень сложными», а обсуждение украинского вопроса, по мнению российской стороны, должно проходить в закрытом формате.

Реклама

Также в Москве прокомментировали заявления Киева о возможности заключения двух мирных соглашений, отметив, что не обсуждают содержание документов публично и настаивают на непубличном характере переговорного процесса.