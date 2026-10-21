Война может продолжаться до весны 2027 года: политолог объяснил, почему Путин отказал Трампу

Путин фактически отказал Трампу: политолог спрогнозировал продолжение войны до 2027 года / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин, невзирая на имитацию переговоров с США, не заинтересован в прекращении войны в ближайшее время и рассчитывает продолжать агрессию против Украины. Поэтому новое окно возможностей для мирных переговоров может открыться не раньше весны 2027 года.

Такое мнение высказал политолог, руководитель аналитического центра «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

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По его словам, вместо того чтобы пойти на незначительные уступки Трампу и продемонстрировать готовность к компромиссу, Путин фактически отверг американские ожидания. По мнению эксперта, это говорит о том, что Кремль не намерен соглашаться на заморозку войны на нынешнем этапе.

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«Война переходит в 2027 год. По логике он (Путин — Ред.) должен был протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение де-факто послать Трампа», — отметил Денисенко и объяснил, что это значит.

Расчет на экономическое истощение Украины и потерю поддержки Европы

По его мнению, Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и на развал после мартовских выборов во Франции европейской финансовой коалиции, которая пока поддерживает Украину. Поэтому Путин не соглашается на заморозку войны.

Убежденность в безнаказанности: Путин считает, что у Трампа нет реальных рычагов давления

«Похоже, он (Путин — Ред.) искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется. Хотя нужно честно сказать: закон Грэма не имел никакого шанса быть реально примененным. Здесь еще один важный момент, которого он ждал всю свою жизнь: он может прямо послать президента США и ему ничего за это не будет», — рассуждает Денисенко.

Поэтому политолог считает, что новое переговорное окно может появиться не раньше весны 2027 года. До того времени Россия будет делать ставку на военное противостояние и экономическое истощение Украины.

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Ранее в интервью Fox News Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на заморозку войны с Россией по линии фронта.

Напомним, 20 октября в Осло прошли переговоры представителей Украины, Европы и США.

Сегодня, 21 октября, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге провел переговоры с диктатором Путиным. Во время встречи Уиткофф заискивал к российскому руководителю и выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров по войне в Украине.

Сам диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине в 10-х числах ноября.

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Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что война в Украине близится к концу.

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