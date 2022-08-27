Война может расколоть Россию: Пионтковский рассказал, какую роль в этом сыграет Эрдоган

Президент страны-агрессорки Владимир Путин развязал мировую войну, которая приведет к его личной гибели, а последствия могут вернуться для России ее распадом.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что первым политиком "поставившим на место" главу Кремля стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое мнение Пионтковский выразил в эфире проекта "Орестократия".

В частности, он отметил, что Эрдоган постоянно "переигрывает" Путина.

"Во-первых, ментально. Почему Путин обыгрывает западных лидеров? Потому что школьник-хулиган в классе всегда обыгрывает ботаника, но уступает настоящему бандиту во дворе дома. Так вот то же – с Путиным и Эрдоганом", – объяснил Пионтковский.

По его словам, отношения между двумя такими "пацанами" складываются мгновенно, "с первого взгляда – кто-то моргнет".

"И Эрдоган был альфа-самцем, начиная с того сбитого российского самолета. Путин что-то попытался "пригрозить пальчиком"... Ну а внешним разгромом, позором Путина было поражение в Карабахской войне. Когда Путин не рискнул защитить своего союзника", — сказал политолог. .

Пионтковский считает, что целью агрессии РФ было "остановить продвижение НАТО", в то время как НАТО в лице объединенной армии Турции и Азербайджана фактически захватило весь Южный Кавказ.

"Посмотрите на карты. Оттоманская империя последние лет 180 не имела таких позиций на Южном Кавказе, как сегодня. Тот же Кадыров видит уже постпутинский мир, в котором его судьбу будет решать не Путин, а Эрдоган. А Эрдоган будет жестче с ним разбираться", — убежден. Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что Эрдоган стал первым человеком, который поставил Путина на место, поскольку является представителем другой ментальности и совсем другой цивилизации. По его мнению, распад России является не вариантом победы Украины, а возможным следствием.

"Почему Чечня сейчас находится в составе России? Потому что Путин проиграл войну в Чечне и платит дань Кадырову. Весь мир и силовой блок России, это хорошо известно, ненавидят Кадырова и ни дань после падения Путина не будут платить", — отметил политолог.

Напомним, ранее Пионтковский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ищет себе "переговорщика". Сначала в этой роли был президент Франции Эммануэль Макрон, затем – турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Третьим вариантом может стать глава Китая Си Цзиньпин.

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