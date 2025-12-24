Война может закончиться через 90 дней: посол США в НАТО сделал резонансное заявление

Завершение войны в Украине возможно за следующие 90 дней, — посол США при НАТО / © Associated Press

Урегулирование войны в Украине возможно в ближайшие 90 дней.

Об этом заявил американский посол в НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News.

«Если это произойдет (завершение войны в Украине — Ред.), то это будет в течение ближайших 90 дней», — сказал он.

Витакер отметил, что эта зима будет очень тяжелой для украинцев из-за атак россиян. В частности, на энергетику. Но в то же время и украинцы наносят чувствительные удары по россиянам, особенно по российской нефтегазовой промышленности.

«Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушение должны закончиться», — пояснил американский политик.

Он заявил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и признал, что США будут давить не только на РФ, но и на Украину.

Ранее Мэтью Витакер заявил, что на переговорах об окончании войны РФ против Украины обсуждают четыре документа.

Напомним, президент Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов договора о мире. Однако, по информации Bloomberg, Россия отклонила новый мирный план по 20 пунктам.