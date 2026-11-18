Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединённые Штаты и Китай обладают достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы остановить российскую войну против Украины фактически за одну встречу с Владимиром Путиным. Для этого Вашингтону и Пекину достаточно пригрозить Москве санкциями и прекращением экспортной торговли с Россией.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

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Отвечая на вопрос, что бы он сказал в ходе возможной встречи с президентами США Дональдом Трампом, Китая Си Цзиньпином и России Владимиром Путиным, Зеленский отметил, что любые мирные договоренности должны начинаться с прекращения огня на фронте.

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Президент Украины подчеркнул, что война разворачивается прежде всего на поле боя, поэтому реальный прогресс в мирном урегулировании возможен только после прекращения боевых действий.

В то же время, по мнению украинского лидера, экономических и политических рычагов Вашингтона и Пекина вполне хватит, чтобы заставить Путина прекратить войну в ходе одной встречи.

Зеленский убежден, что если США и Китай введут санкции против России или, по крайней мере, четко пригрозят такими мерами и прекращением экспортной торговли с Москвой, это заставит Кремль прекратить агрессию.

«Китая и Соединённых Штатов вполне достаточно, их сил хватит, чтобы остановить Путина за одну встречу. Бесспорно», — заявил Зеленский.

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Он добавил, что общая позиция Вашингтона и Пекина в отношении экономического давления на Москву могла бы стать решающим фактором для прекращения российско-украинской войны.

Напомним, президенты США, РФ и КНР — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — проведут 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. На данный момент известно, что Путин 18 ноября уже провел переговоры с Си.

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