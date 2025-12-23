Война может закончиться в 2026 году не в пользу Киева: неутешительный прогноз Politico

Киев

Война России против Украины, вероятно, завершится уже в следующем году, однако по сценарию, который будет крайне невыгодным для Киева, прежде всего из-за финансовых ограничений и неспособности Европейского Союза принять ключевые решения по использованию замороженных российских активов.

Об этом пишет международный обозреватель PoliticoEurope Джейми Деттмер.

Как отмечает автор, решающим фактором стала неспособность ЕС на прошлой неделе достичь договоренности об использовании около 210 млрд евро замороженных российских активов для долгосрочной поддержки платежеспособности Украины и финансирования ее военных усилий.

Речь идет о провале инициативы так называемого «репарационного займа», которая предусматривала рециклинг российских активов, преимущественно замороженных в бельгийском клиринговом банке, с последующим направлением средств на поддержку Украины. В случае принятия эта схема гарантировала бы Киеву стабильное финансирование минимум на два года.

Однако, как отмечает Деттмер, именно юридические предостережения Бельгии, а также отказ президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони присоединиться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в поддержке плана, фактически обрекли предложение на провал. Это произошло несмотря на многонедельные дискуссии и высокие ожидания сторонников идеи, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В то же время Европейский Союз согласовал альтернативное решение — совместное заимствование 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС с последующим предоставлением этих средств Украине в виде беспроцентного займа.

Этот пакет, по словам обозревателя, позволит избежать финансового коллапса Украины в начале следующего года, однако он рассчитан лишь на два года и не способен обеспечить долгосрочную устойчивость страны в войне. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, на фоне сокращения финансовой поддержки со стороны США дефицит бюджета Украины в течение ближайших двух лет может достичь 160 млрд долларов.

«Проще говоря, Украине понадобится значительно больше средств от Европы, и блоку все труднее будет это обеспечить», — отмечает Деттмер.

Несмотря на это, ряд европейских лидеров после достижения финансовой договоренности на прошлой неделе демонстрировали осторожный оптимизм. В частности, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что согласованный пакет все же связан с замороженными российскими активами, поскольку Киев сможет использовать их для погашения займа после завершения войны.

«Иммобилизованные российские активы останутся иммобилизованными… и Союз оставляет за собой право использовать эти активы для погашения этого займа», — написал Стубб в соцсети X.

В то же время обозреватель отмечает, что расчет на будущие займы, косвенно привязанные к российским активам, может оказаться слишком оптимистичным. Все будет зависеть от того, какие именно условия завершения войны будут согласованы, а получить новое финансирование будет сложнее, когда государственная казна Украины снова опустеет.

На прошлой неделе Венгрия, Словакия и Чехия уже отказались участвовать в схеме совместных заимствований. По оценке Деттмера, вполне вероятно, что к ним могут присоединиться и другие страны, особенно учитывая то, что 2027 год является ключевым избирательным годом для Франции и Германии. Кроме того, Дональд Трамп будет оставаться в Белом доме, что делает перспективы дополнительной помощи со стороны США крайне неопределенными.

Несмотря на это, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал достигнутое после почти 17 часов переговоров соглашение «победой для Украины, победой для финансовой стабильности и победой для Европейского Союза».

Впрочем, как отмечает автор, президент России Владимир Путин вряд ли разделяет такую оценку.

Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь убедить европейских лидеров поддержать репарационный заем, ранее подчеркивал:

«Если Путин будет знать, что мы можем оставаться устойчивыми по крайней мере еще несколько лет, его мотив затягивать эту войну станет значительно слабее».

Однако, подчеркивает Деттмер, этого не произошло. Напротив, провал прошлонедельных переговоров лишь обнажил глубокие разногласия внутри Европы, что, по мнению автора, лишь укрепляет убеждение Кремля, что время работает на него.

Напомним, ранее мы писали о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, отказ от использования замороженных российских активов для репарационного кредита может ослабить позиции Украины и свести на нет шансы на дипломатическое завершение войны, поскольку Владимир Путин не будет иметь стимулов к переговорам.