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Война может закончиться завтра: генсек НАТО сделал прогноз об окончании войны
Война может закончиться завтра, если россияне остановятся и уйдут, это самый простой результат, но, вероятно, этого не сделают, отметил Рютте.
Война может завершиться завтра.
Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте в интервью NV, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что война закончится в этом году?
«Я не хочу ничего прогнозировать, потому что не могу. Я бы очень на это надеялся. Я желаю вам и всем нам, чтобы эта война закончилась завтра. Она может закончиться завтра, если россияне остановятся и уйдут. Это самый простой результат. Вероятно, они этого не сделают. Но сможем ли мы закончить войну в этом году — я не хочу прогнозировать», — говорит Рютте.
Ранее Марк Рютте рассказал, как он видит устойчивый мир для Украины.