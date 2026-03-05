Война на Ближнем Востоке: Китай заявил, как будет действовать дальше

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай решил активизировать посреднические усилия для прекращения войны в Иране. Спецпосланник правительства КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь отправится в регион.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает «Укринформ».

«Китай и дальше будет поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая и вовлеченные в конфликт, и активизирует посреднические усилия для достижения консенсуса», — сказала Мао.

По ее словам, Пекин «глубоко озабочен» эскалацией на Ближнем Востоке. Именно поэтому, подчеркнула дипломат, Китай призывает все стороны «приложить усилия для деэскалации ситуации и обеспечения безопасности гражданского населения».

Война в Иране — какая позиция Китая

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Китай предупредил об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока. Министр иностранных дел Ван И назвал ликвидацию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи «откровенным убийством лидера суверенного государства».

Комментируя цель ударов США и Израиля по Ирану, а именно угрозу разработки ядерного оружия, КНР подчеркнул, что Тегеран, мол, не имел таких намерений. Тем не менее, Тель-Авив и Вашингтон начали военную операцию во время переговоров, когда Иран якобы «демонстрировал интерес к достижению договоренностей».

Кроме того, Китай решил защитить Испанию после угроз президента США Дональда Трампа полностью разорвать торговые связи со страной из-за отказа Мадрида предоставить свои авиабазы для ударов по Ирану. Пекин заявил, что торговля «не должна превращаться в инструмент давления или оружие».

