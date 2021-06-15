Война на Донбассе не является препятствием: Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Глава Белого дома подчеркнул важность борьбы с коррупцией.

Президент США Джо Байден сказал, что война на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам саммита Альянса в Брюсселе.

"Это зависит от того, соответствует ли Украина критериям. Дело в том, что они еще должны очиститься от коррупции, а также в том, что они должны выполнить другие критерии, чтобы получить ПДЧ", — ответил глава Белого дома на вопрос журналиста.

Он уточнил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит не только от него, а от всех членов Альянса. Однако заверил, что США будут делать все необходимое, чтобы Украина могла противостоять физической агрессии России, включая предоставление вооружения. Президент США отметил, что страны НАТО будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Байден напомнил о своей речи в Верховной Раде в 2015 году, где он призвал украинских политиков к единству и борьбе с коррупцией. По его словам, Украина все еще имеет шанс стать демократической страной, а не страной, которой руководят олигархи.

Война на Донбассе не является препятствием: Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по поводу Плана действий членства в НАТО для Украины.

В свою очередь в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в Альянс.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку