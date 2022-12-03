Война, начатая РФ, оказывает разрушительное влияние на украинских детей — ООН

В настоящее время в Украине существует постоянный рост угроз правам и жизни детей.

Об этом заявила независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ, пишет Укринформ.

Разрушение школ сказывается на доступности образования, в том числе в деоккупированных районах Харьковской и Херсонской областей, отметят эксперты.

Есть разрушение гражданской инфраструктуры, энергетических и транспортных сетей.

Эксперты ООН напомнили, что гражданская инфраструктура защищена международным гуманитарным правом, поэтому они «намерены детально изучить этот вопрос» и представить доклад Совету ООН по правам человека в марте следующего года.

«В соответствии с нашим мандатом, мы продолжим расследовать нарушения прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений и – где это возможно – будем пытаться установить виновных», – отметили члены комиссии.

По данным ООН, в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 6557 гражданских лиц, 10 074 получили ранения. Но. Естественно, настоящие числа существенно выше из-за ограничения доступа к зоне боевых действий. ТСН.ua собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев.

Напомним, что ранее в ООН назвали "критической" гуманитарную ситуацию на юге Украины. В ООН отметили, что надеются при поддержке властей покрыть основные потребности людей в Херсоне, если будет возможно поддерживать тот же уровень помощи, который был направлен в последние две недели.

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