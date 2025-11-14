Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Reuters

Кремль по-прежнему не желает идти на компромисс относительно своих давних максималистских военных целей, равнозначных полной капитуляции Украины .

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны, анализируя последние заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Отмечается, что в разговоре министр страны-агрессорки высказался о том, мол, война в Украине — это «не война за территорию» или попытка вернуть Украину в сферу влияния России, а призванная «надежно гарантировать безопасность России» и «сорвать планы НАТО и ЕС» превратить Украину в «марионеточное государство».

Американские специалисты отмечают: Лавров повторил требование Кремля, что Киев должен обязаться соблюдать «нейтралитет» и международные соглашения, по которым Россия признала независимость Украины. Политик, отмечают в ISW, считает, что у Украины нет суверенитета, пока не согласится с требованиями России, что, "безусловно, лишит Украину ее суверенитета".

"Кремль последовательно подтверждает свою преданность своим первоначальным военным требованиям, которые включают в себя "нейтралитет" Украины, устранение легитимного правительства Украины, установление пророссийского правительства и изменения в политику открытых дверей НАТО", - отмечают в Институте.

Интервью Лаврова авторитетному изданию Италии, убеждены аналитики, по всей вероятности, имело целью повторно донести эту преданность европейской аудитории в рамках текущих усилий, направленных на убеждение Запада прекратить поддержку Украины в ее защите от российской агрессивной войны.

Напомним, ранее спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация завершит войну только тогда, когда достигнет «целей, которые она поставила перед собой сначала» . Американские аналитики считают, что эти максималистские требования свидетельствуют о нежелании Москвы участвовать в переговорах, приводящих к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины.

Кроме того, Песков заявил, что РФ будет продолжать войну, если якобы "нет возможности для переговоров". Представитель Кремля, комментируя переговоры, цинично пригрозил, мол, Киеву "рано или поздно" придется вести переговоры "из гораздо худшего положения".