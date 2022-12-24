"Война не закончится легко": в Турции снова призвали к прекращению огня в Украине

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом страны-агрессорки России Владимиром Путиным.

Министр обороны Турции Хулуси Акар призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий.

В то же время, министр признал, что предыдущие усилия Анкары по началу мирных переговоров не помогли завершить войну, и она "не закончится легко".

Об этом Акар сказал на брифинге, пишет Al Jazeera.

"Не будет неправильно сказать, что, несмотря на все наши старания и призывы к прекращению огня, эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году", – заявил министр.

Тем не менее Турция не отказалась от своего стремления организовать мирные переговоры между президентами Украины и РФ.

"Мы призываем к прекращению огня – по крайней мере, гуманитарному прекращению огня. Затем – к постоянному прекращению огня и мирным переговорам", – добавил Акар.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом страны-агрессорки России Владимиром Путиным. В ходе разговора он отметил, что "зерновым коридором" через Черное море можно было бы перевозить не только продовольствие.

Напомним, Эрдоган после разговора с Зеленским пообещал оказать Украине гуманитарную помощь.

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