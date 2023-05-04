Война нервов: российский оппозиционер объяснил, зачем Кремль устроил провокацию с беспилотниками

По его мнению, этими взрывами путинский режим решил психологически подготовить россиян к проигрышу в войне.

Взрыв беспилотника над Кремлем устроил сам путинский режим, чтобы подготовить простых россиян к поражению в войне с Украиной.

Такое мнение высказал российский журналист, социолог Игорь Яковенко, передает FREEДОМ.

Эксперт отметил, что настроения среди кремлевских элиты и в самом российском обществе сейчас тревожны в связи с информацией об украинском контрнаступлении.

"В общем, настроения достаточно, ну, не скажу, что уж очень панические, но тревожные. И последние события — эта атака дронов на Кремль, которая там непонятно, с чьей стороны была, но, тем не менее, это свидетельство того, что готовится серьезная какая-то информационная провокация. И, в общем-то, идет война нервов перед этим неизбежным наступлением украинских войск", — считает российский журналист.

По его мнению, этими взрывами путинский режим решил психологически подготовить население к тому, что война против Украины закончится поражением РФ.

"Будет рассказано о том, что поскольку Россия воюет со всем миром, с НАТО, с превосходящими силами противника, то героические доблестные вооруженные силы России смогли отразить атаку. И очередная попытка за последние там несколько тысяч лет коллективного Запада уничтожить Россию сорвана. Смотрите, Россия целая, Россия стоит, значит, Путин в Кремле. Все нормально. Граница на замке. То есть отбились. Поскольку сначала было сказано, что это не Россия напала на Украину, а НАТО напало на Россию, значит, мы сохранили нерушимость своих границ", – говорит Яковенко.

Эксперт уверен, что в такое откровенное вранье без проблем поверит большая часть населения РФ.

Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Россия традиционно обвинила в инциденте Украину.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

Политолог Владимир Фесенко считает, что этим взрывом РФ хочет испугать западные элиты, чтобы те не снабжали оружие Украине.

Немецкий политолог Андреас Умланд отметил, что инцидент с беспилотником напоминает взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году, которые устроила ФСБ и обвинила в этом чеченских повстанцев.