"Война означает конец Путина": польский министр – об угрозе "Минска-2

Война против Украины в долгосрочной перспективе будет означать конец Путина, считает Мариуш Блащак

Если Запад позволит России оставить за собой хотя бы какую-то часть украинской территории, это означает, что мир позволяет Путину разрушать весь послевоенный порядок.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью " Укринформу ".

"Это бы означало, что мы позволяем России разрушать весь послевоенный порядок. Этого нельзя допустить", — сказал Блащак в ответ на вопрос, придется ли Украине согласиться с потерей части своей территории.

Польский министр убежден, что "в долгосрочной перспективе эта война означает конец Путина". Он уверен: полное освобождение оккупированных украинских территорий является лишь вопросом времени, а условия мира будут определять сами украинцы.

"Становится все более очевидным, что Путин не сможет сохранить лицо в результате этой войны. Украина должна победить, иначе это будет поощрением для России снова нанести удар либо по Украине, либо по другим странам. Заключение другого договора типа так называемого "Минска-2" будет служить только восстановлению военного потенциала РФ с целью возобновления военных действий", — подчеркнул Блащак.

Именно поэтому глава Минобороны Польши призывает продолжать поставки оружия в Украину и экономическое и политическое давление на РФ, ведь это лучший инструмент сдерживания Кремля.

Ранее Мариуш Блащак заявил, что война в Украине – "это вопрос месяцев".

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли заявил, что Путин не победит Украину.

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