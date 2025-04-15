Война по плану Путина: CNN об ударе по Сумам и мягкой позиции Трампа

Трамп прокомментировал удар по Сумам как ошибку, несмотря на десятки погибших / © Associated Press

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После ракетной атаки по Сумам, повлекшей массовые жертвы среди гражданского населения, президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, назвав его «ошибкой».

Об этом пишет CNN.

«Мне сказали, что они совершили ошибку», — заявил Трамп по удару по центру Сум, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

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По информации журналистов, россияне применили ракеты типа «Искандер», известные высокой точностью поражения. Одновременно использование двух баллистических ракет, вероятно с кассетными боеприпасами, свидетельствует о намерениях поразить и спасателей, прибывающих первыми после взрывов.

Аналитики предполагают, что Кремль вряд ли считает этот удар «ложным», ведь именно системное уничтожение гражданских объектов является ключевым элементом российской военной стратегии.

«Это нападение болезненно подчеркивает крах дипломатических усилий США. В своих заявлениях Трамп не называет ответственных за трагедию, а лишь призывает Россию „двигаться к миру“ без четких требований», — отмечает CNN.

В сети также напомнили, что Трамп неоднократно осуждал в целом «ужас войны», однако избегал жестких формулировок относительно российских преступлений, как, например, недавнее убийство девяти детей в Кривом Роге.

Напомним, Трамп не подтверждал установление дедлайна российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня.