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"Война подорожала": Зеленский сделал тревожное заявление о необходимости средств
Президент Зеленский подчеркнул, что поиск финансирования для Сил обороны должен стать общей задачей всего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поиск дополнительных средств для оборонного сектора является одним из самых серьезных вызовов для государства.
Об этом он заявил в четверг, 20 августа, во время представления нового министра обороны Украины.
По словам Зеленского, из-за подорожания войны и увеличения количества средств, которые Россия использует против Украины, потребность в ресурсах для Сил обороны возросла.
«Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это финансирование. Да, это действительно очень серьезная проблема, прежде всего в секторе обороны Украины. Нужно найти необходимые ресурсы. И я считаю, что это самый большой вызов, с которым мы когда-либо сталкивались. Война стала дороже, и это факт. Ресурсов нужно больше. Дефицит вырос», — заявил президент.
Он подчеркнул, что Россия применяет против Украины всё больше разнообразных средств, поэтому украинской стороне необходимо не только укреплять оборону, но и действовать более активно.
«Враг использует против нас все больше средств. И нам нужно не только защищаться, но и действовать более активно. На все это нужны ресурсы», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что поиск финансирования должен стать общей задачей всего государства. Речь идет, в частности, о работе правительства, Верховной Рады, Сил обороны и дипломатического корпуса.
«Это также должно стать совместной работой всего государства», — подчеркнул он, добавив, что часть дефицита финансирования можно будет покрыть решениями парламента.
Зеленский также обратил внимание на сжатые сроки до принятия государственного бюджета на 2027 год. По его словам, у государства есть около четырёх месяцев, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для продолжения борьбы.
«У нас есть четыре месяца [до принятия бюджета на 2027 год], и в эти четыре месяца мы должны быть точно не слабее врага», — заявил глава государства.
Он призвал новое руководство Минобороны, членов правительства, дипломатов и других представителей государства работать над привлечением дополнительных средств на нужды обороны Украины.
«Поэтому придется работать. Пожалуйста, работайте действительно круглосуточно, как и должно быть, ради нашей победы», — подытожил Зеленский.
Напомним, Кабинет министров намерен пересмотреть государственный бюджет на 2026 год и обновить финансовый план на 2027 год. После консультаций с руководством сектора безопасности и обороны стало ясно, что военным требуются дополнительные ресурсы.