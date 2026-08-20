"Война подорожала": Зеленский сделал тревожное заявление о необходимости средств

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поиск дополнительных средств для оборонного сектора является одним из самых серьезных вызовов для государства.

Об этом он заявил в четверг, 20 августа, во время представления нового министра обороны Украины.

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По словам Зеленского, из-за подорожания войны и увеличения количества средств, которые Россия использует против Украины, потребность в ресурсах для Сил обороны возросла.

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«Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это финансирование. Да, это действительно очень серьезная проблема, прежде всего в секторе обороны Украины. Нужно найти необходимые ресурсы. И я считаю, что это самый большой вызов, с которым мы когда-либо сталкивались. Война стала дороже, и это факт. Ресурсов нужно больше. Дефицит вырос», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия применяет против Украины всё больше разнообразных средств, поэтому украинской стороне необходимо не только укреплять оборону, но и действовать более активно.

«Враг использует против нас все больше средств. И нам нужно не только защищаться, но и действовать более активно. На все это нужны ресурсы», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что поиск финансирования должен стать общей задачей всего государства. Речь идет, в частности, о работе правительства, Верховной Рады, Сил обороны и дипломатического корпуса.

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«Это также должно стать совместной работой всего государства», — подчеркнул он, добавив, что часть дефицита финансирования можно будет покрыть решениями парламента.

Зеленский также обратил внимание на сжатые сроки до принятия государственного бюджета на 2027 год. По его словам, у государства есть около четырёх месяцев, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для продолжения борьбы.

«У нас есть четыре месяца [до принятия бюджета на 2027 год], и в эти четыре месяца мы должны быть точно не слабее врага», — заявил глава государства.

Он призвал новое руководство Минобороны, членов правительства, дипломатов и других представителей государства работать над привлечением дополнительных средств на нужды обороны Украины.

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«Поэтому придется работать. Пожалуйста, работайте действительно круглосуточно, как и должно быть, ради нашей победы», — подытожил Зеленский.

Напомним, Кабинет министров намерен пересмотреть государственный бюджет на 2026 год и обновить финансовый план на 2027 год. После консультаций с руководством сектора безопасности и обороны стало ясно, что военным требуются дополнительные ресурсы.

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