- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3245
- Время на прочтение
- 1 мин
"Война продлится долго": Трамп поставил Путину новый ультиматум — что известно
Трамп поставил России новый дедлайн — уже не 50, а 10 дней.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил России и диктатору Путину новый дедлайн-ультиматум: с сегодняшнего дня Москва имеет 10 дней для достижения договоренностей по Украине.
Об этом глава Белого дома заявил сегодня, 29 июля, во время общения с журналистами.
«Знаете что, я вам сейчас скажу. Хотите большой сенсации? Вы готовы? Десять дней с сегодняшнего дня. Понятно? Я даю Путину 10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал президент США.
Он уточнил, что на 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и «другие вещи».
«Мы собираемся ввести тарифы и другие вещи. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что она, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие вещи. Это может повлиять на них, а может и не повлиять», — отметил глава Белого дома.
Также Трамп был вынужден признать, что война в Украине будет продолжаться долго.
«Война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко уладить», — считает американский президент.
Также он пожаловался на российского диктатора: «Я не получил ответа от Путина. Это позор».
Ранее президент США Дональд Трамп уже говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина с 50 дней до 12.