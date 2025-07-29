"Война продлится долго": Трамп поставил Путину новый ультиматум — что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил России и диктатору Путину новый дедлайн-ультиматум: с сегодняшнего дня Москва имеет 10 дней для достижения договоренностей по Украине.

Об этом глава Белого дома заявил сегодня, 29 июля, во время общения с журналистами.

«Знаете что, я вам сейчас скажу. Хотите большой сенсации? Вы готовы? Десять дней с сегодняшнего дня. Понятно? Я даю Путину 10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал президент США.

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Он уточнил, что на 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и «другие вещи».

«Мы собираемся ввести тарифы и другие вещи. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что она, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие вещи. Это может повлиять на них, а может и не повлиять», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп был вынужден признать, что война в Украине будет продолжаться долго.

«Война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко уладить», — считает американский президент.

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Также он пожаловался на российского диктатора: «Я не получил ответа от Путина. Это позор».

Ранее президент США Дональд Трамп уже говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина с 50 дней до 12.