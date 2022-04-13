"Война против соседей – это якобы норма": Зеленский заявил, что ООН и ОБСЕ не могут остановить агрессию РФ

"Война против соседей – это якобы норма": Зеленский заявил, что ООН и ОБСЕ не могут остановить агрессию РФ

Президент обратился к эстонскому парламенту.

Все международные институции, которые должны поддерживать мир — ООН, ОБСЕ и т.д., неспособны сейчас остановить российскую агрессию.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Эстонии.

Он подчеркнул, что альянсы, в том числе и НАТО, создавались именно для безопасности и мира. Впрочем, они предстали перед непростой неальностью.

"Когда ни у кого не может быть стопроцентной уверенности: будут ли они реально защищать своих членов в случае широкомасштабного нападения России. Такого же, как и на Украину. Или нападения еще хуже — с применением оружия массового поражения. Впервые за много-много лет приходится относиться серьезно к возможному применению Россией химического, или даже ядерного оружия.

Президент отметил, что российские пропагандисты, руководствуясь соответствующими темниками, открыто обсуждают возможности России захватить соседние страны Европы.

"Они говорят это не просто ради эмоций, а системно приучают российскую аудиторию к тому, что война против соседей – это якобы норма", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в Кремле приняли решение продолжать войну , заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.