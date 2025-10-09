Война против Украины разрушает влияние Путина: члены бывшей империи бегут в Китай и ЕС

Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН

Вторжение России в Украину катастрофически ослабило влияние Кремля на его бывшую империю: страны Центральной Азии и Кавказа активно отдаляются от Москвы из-за страха перед дальнейшей агрессией. Такие государства, как Казахстан и Армения, ищут новых мощных союзников — Китай, Турцию и Евросоюз.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Бывшие советские республики отдаляются от России

Когда на этой неделе президент России Владимир Путин прибудет в Таджикистан на саммиты бывших советских государств, лидеры за столом, скорее всего, будут говорить о «крепких связях» с Москвой. Однако на самом деле большинство из них отдаляются от РФ с момента вторжения в Украину.

В Центральной Азии и на Кавказе такие страны, как Казахстан, Армения и Азербайджан, которые еще недавно находились в орбите Кремля, теперь активно укрепляют связи с его соперниками — Китаем, ЕС, Турцией и странами Персидского залива. Так они пытаются защититься от возможной дальнейшей агрессии со стороны России.

По словам директора Центра «Карнеги Россия-Евразия» Александра Габуева, этот разворот от Москвы «обусловлен страхом».

«Страны пытаются минимизировать риски и ищут способы отдалиться от России настолько, насколько это возможно», — пояснил он.

Полномасштабная война России против Украины заставила соседей Кремля переосмыслить собственную безопасность. Ведь Путин открыто показал, что готов применять силу, чтобы «вернуть» территории бывшей империи или «защищать россиян» за ее пределами. В этот четверг он участвует в саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе, а на следующий день — во встрече Содружества Независимых Государств (СНГ).

Пустоту заполняют другие крупные игроки

Кроме ощущения угрозы, война истощает экономические и военные ресурсы России и поглощает внимание ее руководства. Пока в Кремле беспокоятся из-за снижения влияния, другие крупные игроки заполняют пустоту.

За последние два года торговля Китая с пятью центральноазиатскими республиками выросла на треть. В июне лидер КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан, а в августе президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом после того, как помог заключить мирное соглашение между ними. США получили эксклюзивное право развивать так называемый «Путь Трампа международного мира и процветания», который будет пролегать через Армению к азербайджанскому эксклаву Нахичевань на границе с Турцией.

Турция также стремится воспользоваться новыми возможностями. Президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник принял участие в саммите тюркоязычных стран, который состоялся в Азербайджане. Представители ЕС в апреле провели переговоры с лидерами Центральной Азии.

«Россия не всегда может демонстрировать силу за рубежом, когда все ресурсы поглощает война в Украине. Их возможности уже растянуты до предела, и главный приоритет — это война», — говорит старший научный сотрудник лондонского Института объединенных служб (RUSI) Эмили Феррис.

«Влияние Путина ослабло, но ненадолго»

Несмотря на все, Россия сохраняет значительное политическое, экономическое и военное влияние в регионе. Миллионы трудовых мигрантов из этих стран работают в РФ и присылают домой переводы, поддерживающие местные экономики. Казахстан, Кыргызстан и Армения входят в единое таможенное пространство под эгидой Москвы. Таджикистан является участником оборонного альянса с Россией, и только в Казахстане из этой группы нет российской военной базы.

Это означает, что «окно возможностей» для формирования новых альянсов может быстро закрыться после завершения войны в Украине, поэтому страны спешат закрепить новые связи.

«Влияние Путина ослабло, но ненадолго. Запад редко умеет воспользоваться подобными моментами», — отмечает специальный советник Института исследований Ближнего Востока (MEMRI) Владислав Иноземцев.

Он напомнил, что Казахстан недавно выбрал российскую госкорпорацию «Росатом» для строительства первой в стране АЭС, несмотря на участие в тендере китайских, французских и южнокорейских компаний.

Серьезные конкуренты Москвы

Несмотря на это, у Москвы уже есть серьезные конкуренты.

Китай расширяет влияние через инициативу «Один пояс, один путь» и уже стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и Узбекистана — двух ведущих экономик региона. Во время визита Си Казахстан подписал с Китаем соглашений на 24 млрд долл. и договорился о строительстве третьей железной дороги между странами.

«Россия теперь гораздо менее заметна в Узбекистане. Китайцы без колебаний заполняют эту пустоту», — отметил руководитель региона СНГ в банке Rothschild&Co Джованни Сальветти.

И речь не только о Китае.

Евросоюз заключил стратегическое соглашение о партнерстве с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, предусматривающее инвестиционную программу до 12 млрд евро для развития транспортных маршрутов, добычи критически важных минералов и энергетики. Страны Центральной Азии также пообещали усилить контроль, чтобы предотвратить обход санкций, введенных против российского военно-промышленного комплекса. ЕС, в свою очередь, развивает новые торговые пути через регион, которые позволят транспортировать товары из Китая в Турцию и далее в Египет.

Страны Персидского залива тоже усиливают свое присутствие. В 2023 году Саудовская Аравия впервые провела саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) с государствами Центральной Азии. Хотя запланированный на май этого года второй саммит в Узбекистане без объяснений отложили на неопределенный срок.

Армения в прошлом году заморозила участие в военном альянсе с Россией после того, как Кремль не оказал помощи во время конфликта с Азербайджаном в 2022 году, и пригрозила полным выходом. Ереван также заявил о намерении присоединиться к ЕС и в 2023 году, вопреки позиции Москвы, ратифицировал членство в Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина за военные преступления в Украине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался поддержать войну России против Украины, несмотря на давление Кремля. В прошлом месяце он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. А еще раньше, в августе, Токаев заявил, что поддерживает международные гарантии безопасности для обеспечения независимости Украины.

Партнер лондонской аналитической компании PRISM Strategic Intelligence Ltd. Кейт Маллинсон отметила, что после начала войны другие страны-соседки России стремятся уравновесить свои отношения с различными центрами силы, чтобы ослабить зависимость от Москвы.

«Главный урок, который страны Центральной Азии вынесли из полномасштабного вторжения, — это то, что Россия не откажется от своих стратегических целей, независимо от цены», — подытожила она.

К слову, в сентябре Зеленский призвал обратить внимание на риски агрессии в странах бывшего СССР, в частности в Казахстане и Молдове, где Россия теряет влияние.