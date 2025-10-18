Война в Украине / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп открывает путь к скорейшему завершению войны в Украине.

Об этом пишет геополитический стратег Марк Бролин в колонке для The Telegraph.

По его словам, Трамп отказался от идеи времен «Холодной войны», что Россия настолько опасна, что надо избежать Третьей мировой войны.

«Россия — слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину имело целью остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и остальной Европе», — утверждает Бролин.

Аналитик отметил, что американский лидер заговорил о поставках Украине ракет «Томагавк». И хотя встреча с Зеленским в Белом доме показала, что, вероятно, Трампа надо еще убеждать, однако важно, что он признал возможность поставки этих ракет.

По словам Бролина, в течение многих лет Россия считалась такой сильной, что только США могут ее сдержать, но на самом деле она настолько системно слаба, что целенаправленное давление и поддержка асимметричных сильных сторон Украины могут изменить как поле боя, так и политику РФ.

Аналитик отметил, что сейчас для Европы испытанием на прочность стала энергетика.

«Даже в 2025 году несколько государств ЕС увеличили закупку российской энергии (СПГ) по сравнению с 2024 годом. Импорт Франции вырос, как и импорт Нидерландов и Бельгии. Венгрия и Словакия остались крупными покупателями нефти и трубопроводного газа. Европа возмутительно помогала пополнять военный бюджет Кремля», — напомнил Бролин.

Обозреватель издания считает, что Европа должна положить конец энергетическому «гипокризису».

«Венгерские и словацкие исключения из нефти не могут быть постоянными. Франция и другие страны, которые покупают российский газ, должны объяснить, как финансирование Кремля сегодня согласуется с их риторикой об освобождении Украины. Сопоставьте слова с действиями, и возможности Путина еще больше сократятся. Он уже исчерпывает свои ресурсы быстрее, чем многие осознают», — заверил эксперт.

Марк Бролин считает, что война, развязанная Путиным в Украине неизбежно идет к своему завершению и ее конец наступит быстрее, чем все надеялись.

«Войны никогда не заканчиваются четкими, безупречными нарративами. Они заканчиваются, когда заканчиваются боеприпасы, солдаты и деньги. ХАМАС это понял. Путин тоже скоро это поймет», — подытожил он.

Напомним, президент Зеленский после встречи с Дональдом Трампом заявил, что настоящей причиной попыток Кремля выйти на переговоры является страх перед новыми, мощными системами вооружения, которые может получить Украина.