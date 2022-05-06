Война Путина усиливает риски глобального продовольственного кризиса – представительница США в ООН

Ситуация особенно ощутимо сказывается на рынках Африки и Ближнего Востока.

Действия Российской Федерации во время вооруженной агрессии против Украины преследуют цель и умышленное препятствование сельскохозяйственной деятельности и блокирование экспорта зерна, что усиливает риски продовольственного кризиса и глобального голода.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

«Россия активно препятствует украинскому сельскохозяйственному производству, а также блокирует порты, которые обеспечивали продовольствием нуждающихся», — отметила американская представительница.

Война Путина усугубляет риски глобального продовольственного кризиса, который особенно ощутимо сказывается на рынках Африки и Ближнего Востока.

«Пока мы пытаемся остановить эту блокаду и привлечь Россию к ответственности за ее действия, мы все должны активизироваться и предотвратить голод, а также обеспечить большее питание и финансирование», — добавила постпред Соединенных Штатов при ООН.

Она резюмировала, что этот вопрос еще будет обсуждаться в Совбезе отдельно во время открытых дебатов, которые США проведут позже этого месяца.

Напомним, что Совет Безопасности ООН обсуждает сейчас проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и в условиях российской агрессии в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержка мира и безопасности Украины".

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