Война ради ее "остановки": Путин выдал новую абсурдную причину начала "спецоперации"

Более того, глава Кремля снова цинично заговорил "о защите людей", ежедневно погибающих от рук россиян.

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о причинах начала против Украины полномасштабной войны, которую в РФ называют "специальной военной операцией" ("СВО").

Об этом он решил поговорить на встрече с ветеранами Второй мировой войны 18 января.

Так, по абсурдным словам главы Кремля, Россия начала широкомасштабную войну против Украины, чтобы прекратить войну, которая началась в 2014 году на Востоке.

"Полномасштабные боевые действия на Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны. Все, что мы делаем сегодня, в частности, СВО — это попытка прекратить эту войну, вот в чем смысл СВО. Защитить наших людей, которые там живут. Это наши исторические территории, мы примирились исторически с этим, однако мы не могли не отреагировать, что там произошло после переворота государственного", — отметил диктатор страны-агрессора.

Широкомасштабная война РФ против Украины

Напомним, что Россия 24 февраля 2022 года начала широкомасштабное наступление на Украину, нанеся ряд ракетных ударов по населенным пунктам почти во всех регионах. Более того, российская армия пыталась захватить Киев, оккупировав часть Киевской, Сумской и Черниговской областей.

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В конце марта в апреле эти территории были деоккупированы. Кроме этих регионов, РФ также оккупировала часть Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Стоит отметить, что почти за 11 месяцев войны у Путина постоянно менялись цели "СВО" — от "денацификации и демилитаризации Украины" до "защиты РФ и "ЛДНР"".

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