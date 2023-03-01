Война РФ против Украины – часть глобального плана Китая: экс-КГБшник раскрыл замысел Пекина

Китай хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

Китай подталкивал РФ к полномасштабной войне против Украины и даже тайно помогает российским оккупантам оружием. Агрессия Кремля против Украины – часть плана Пекина, однако он потерпел крах из-за мужественного сопротивления украинцев.

Об этом заявил бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько, передает "Апостроф".

По информации экс-разведчика, с конца лета Китай тайно снабжает РФ оружием. Также это делает и КНДР. Однако доказать причастность этих стран к поддержке войны против Украины сложно, поскольку они ставят на оружие не собственную маркировку.

Зеленько утверждает, что у Пекина был свой план на войну РФ против Украины. Ее результатом должно было стать утверждение Китая как основной военно-политической силы мира.

"На февраль 2022 года план Пекина выглядел так. На первом этапе Путин нападет и оккупирует большую часть Украины. На втором, если Украине и Западу дают слабину, он идет собирать "российские земли" в странах Балтии. В ответ США вынуждены мобилизовать ресурсы, перебрасывать силы в Европу, чтобы защитить Польшу и других союзников НАТО. Здесь другая марионетка КНР – Иран нападает на Израиль", – считает он.

Далее, на фоне истощения возможностей США, Пекин планировал перейти к "последующему акту" — удару по Тайваню.

"И на финальном этапе на арену выходит свежая китайская армия, которая на фоне ослабления Запада становится основной военно-политической силой в мире", – добавил Зеленько.

Однако китайский план мирового владычества провалился. Российская армия оказалась не столь сильной, как Путин рассказывал Си Цзиньпин. Пока китайский лидер недоволен, однако разрешения на использование ядерного оружия не дает.

"Ведь ядерное оружие – это инструмент, которым может воспользоваться только высшее командование. Оно находится в Пекине, а не в Москве", – подытожил Александр Зеленько.

Позиция КНР в войне России против Украины

Ранее издание NBC сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В американском ЦРУ также предполагают, что Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

Такую же информацию сообщило ведущее немецкое издание Der Spiegel. По их информации, Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.

В ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончании войны в Украине.

В Офисе президента объяснили, что Киев выступает против "мирного плана" Китая, ведь речь идет о поражении Украины и заморозке войны.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине