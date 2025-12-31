Ярослав Грицак

Война России против Украины в настоящее время входит в фазу затяжной стагнации без признаков быстрого завершения.

Такую оценку высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, сообщает NV.

По его словам, перспективы перемирия выглядят призрачными, поскольку РФ не демонстрирует готовности к уступкам. Позицию Путина историк охарактеризовал как «сталинскую непреклонность».

Грицак отметил, что по продолжительности война постепенно приближается к масштабам мировой войны. В то же время, отметил он, признаков коллапса ни в Украине, ни в России пока не наблюдается: экономики работают, банковская система функционирует, а полки магазинов остаются заполненными.

Украинское общество, несмотря на значительные потери и коррупционные скандалы, сохраняет, по словам историка, «удивительную стойкость». Этот феномен он называет «украинским чудом». В то же время Грицак считает, что власть уже в значительной степени исчерпала свой инновационный потенциал.

Россия же, по его убеждению, постепенно трансформируется в «великую Северную Корею» и входит в фазу экономической стагнации, имея, по оценкам историка, запас прочности примерно на 3–5 лет.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уверен, что диктатор Путин не заинтересован ни в одном референдуме в Украине, поскольку не собирается прекращать войну.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты впервые официально задекларировали готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины по достижении мира, что предполагает даже присутствие американского контингента на линиях разграничения.